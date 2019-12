Presso il salone dell’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” in via Pernigotti a Torotna, nei giorni scorsi si è svolta la prima rappresentazione del balletto “Lo schiaccianoci” che stanno mettendo in scena gli artisti della “perosi”.

Ovviamente si è trattato di una versione molto ridotta rispetto allo sfarzoso balletto e lungo balletto ideato dal compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Ballerini Vktoriya Kalutska e Stefano Botto.

Voce narrante Francesca Pasino. Al pianoforte il maestro Umberto Battegazzore