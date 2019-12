Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La ricerca sulle cascine antiche da parte dell’autrice non si esaurisce con questo volume, ma prosegue in vista di altre prossime pubblicazioni.

L’autrice, Marialuisa Ricotti, ha ricostruito la storia di otto importanti cascine, tutte legate fra loro dall’antica diramazione della via Postumia verso il cosiddetto “guado del Vigà”, punto di attraversamento del Curone dalla storia millenaria.

Il contenuto del volume è diviso in quattro parti, dedicate alla piazza centrale del paese, agli anni Venti e alle secolari questioni delle acque pubbliche. La novità di questo 3° volume consiste in un grande capitolo dedicato alle cascine antiche del territorio pontecuronese.

In questo caso, il restauro del “San Giorgio”, dipinto murale del XV secolo, all’interno dell’antica Collegiata di Santa Maria Assunta.

Appuntamento culturale importante, Domenica 15 dicembre a Pontecurone: nell’Oratorio di San Francesco, infatti, viene presentato il 3° volume di “Pontecurone Segreto”, una collana di testi di storia, che ha un duplice obbiettivo: far luce su persone, dimore, eventi, vie del paese, per ricostruirne fedelmente la storia, conservarne la memoria e rafforzare nella comunità il senso di identità e di appartenenza.