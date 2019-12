La strenna di Natale? Ma è senza dubbio il libro “Storie” di Angelo Bottiroli, direttore di Oggi Cronaca che oltre che su vari ibooke store, Amazon e su internet, per le feste natalizie e fino al 16 gennaio è in vendita presso la libreria “I girasoli” di Tortona, in piazza Malaspina.

Il volume è esposto nella vetrina principale e fa bella mostra di sé, come potete vedere dalle immagini.

Il libro racconta storie di persone della Società di oggi.

Storie vere perché ogni racconto nasce dalla realtà e narra le vicissitudini effettivamente vissute da quella persona a cui la storia è dedicata; storie inventate perché ogni storia, è infarcita di eventi e particolari, inseriti dall’autore, che nulla hanno a che fare con la persona stessa, il cui nome, in alcuni casi è stato sostituito con uno di fantasia.

A volte gli inserimenti sono cospicui, in altri casi davvero minimi, ma l’essenza della storia, le sensazioni, i problemi, le passioni e le emozioni narrati in ogni racconto, sono tutti rigorosamente autentici.

Ogni persona è collocata all’interno di un sentimento predominante che caratterizza la storia stessa: tante persone, tante storie e tanti sentimenti, come fossero gironi danteschi.

Ogni racconto, inoltre, è ambientato in una città che non è mai la stessa, luoghi che ho visitato e conosciuto e che anche loro, come le persone, mi hanno trasmesso qualcosa: un particolare sentimento che ho cercato di descrivere succintamente.

Sono storie a sé stanti, ma al tempo stesso collegate fra di loro, grazie al protagonista, che c’è e non c’è, compare e sparisce a seconda dei casi e delle necessità, ma è lui che lega tutte le storie, compresa la sua.

Molteplici sono i fili conduttori che uniscono una storia all’altra e fra questi, in molti casi, c’è il confronto tra il passato e il presente perché il nostro modo di vivere e il nostro stile di vita sono stati radicalmente stravolti dalle profonde innovazioni tecnologiche che si sono susseguite negli ultimi 30 anni, ma soprattutto da quando sono nati internet e lo smartphone.