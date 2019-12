Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Una bella iniziativa e un gradito invito ricevuto dal cappellano Padre Vittorio, accettato volentieri dall’Accademia San Matteo, che ha portato, in un clima di preghiera e raccoglimento, la gioia del canto e della musica natalizia ai malati, ai medici, infermieri e volontari del nostro ospedale.

Momenti toccanti alla Cappella dell’ ospedale di Tortona, gremita oltre l’inverosimile per la Messa natalizia di martedì pomeriggio, celebrata dal vescovo Vittorio Viola e animata dai bambini del Coro Voci bianche dell’ Accademia Musicale San Matteo e dalla Corale San Giovanni di Sale, dirette da Daniela Menditto e accompagnate all’ organo da Piergiorgio Merlo.