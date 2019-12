La Biblioteca comunale di Casalnoceto anche quest’anno si è vestita a festa e nell’ultimo mese ha ospitato diverse iniziative.

A fine novembre ha aderito alla Settimana Nazionale Nati per Leggere in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese e sabato 23 novembre un bel gruppo di mamme e bambini si sono ritrovati a leggere in compagnia.

Il 28 Novembre si è tenuto uno degli incontri di “Conversazioni tra cultura e società. 1 ora di incontri per tutti, da 7 a 99 anni” organizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo e il Sistema bibliotecario tortonese. Sono stati ospiti i Farmacisti dell’ASL di Tortona che hanno dialogato con i partecipanti sul corretto uso dei farmaci, argomento quanto mai attuale ed importante per la nostra salute.

Il 30 novembre è stato organizzato un torneo di burraco “giallo” per gli assidui frequentatori della biblioteca. La particolarità di questo tipo di torneo è che ad ogni turno viene sorteggiato il compagno di gioco e la classifica prevede un solo vincitore in luogo di una coppia. La fortuna, le strategie e la capacità si sono unite in un mix incredibile rendendo più emozionante questo gioco. I primi tre classificati sono stati: Maura Agosti, Luigi Gambardella e Carlo Coscia.

Tutti i mercoledì di dicembre invece la Biblioteca ha accolto un numeroso gruppo di mamme, nonne e bambini che ha realizzato decorazioni natalizie fatte a mano con materiali di recupero. L’atmosfera che si è creata è stata bellissima: più generazioni che lavoravano insieme in un clima di amicizia e condivisione. I partecipanti ai laboratori di Natale hanno realizzato una ghirlanda di fil di ferro, biglietti di auguri decorati con i bottoni e un porta candele con i vasetti di vetro che potranno diventare un bellissimo centrotavola per le feste.

In cantiere numerosi appuntamenti per il nuovo anno e vi aspettiamo anche durante le vacanze natalizie con una scorta di novità letterarie per scegliere un buon libro.