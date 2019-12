Ricerca per:

Domenica i bambini di San Matteo parteciperanno al corteo del presepe vivente, animando con canti natalizi in piazza duomo dove il Vescovo li benedira’ alle ore 16, al termine del corteo.

I bambini del catechismo metteranno in scena la Natività, accompagnati dai canti del Coro Voci Bianche, del Gospel Choir e della Corale San Giovanni di Sale.

Ci sono tanti modi per festeggiare natale e uno davvero simpatico, oltre che impegnativo, sarà sicuramente domani sera, sabato 21 dicembre dove, alle ore 21 presso la Chiesa di San Matteo si svolgerà la recita di Natale a cura della Parrocchia e dell’ Accademia Musicale San Matteo.

Domani sera alla parrocchia San Matteo in scena la Natività col vescovo e l’Accademia Musicale