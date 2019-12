Montagu Bay- Bahamas: al via oggi la finale della Star Sailors LeagueAncora una volta il velista dianese Diego Negri tra i migliori equipaggi del mondo, invitati la finale della Star Sailors League

Sono 23 gli equipaggi provenienti da 22 nazioni che da oggi si fronteggeranno nella prestigiosa SSL Finals, la Finale della Star Sailors League, che si svolge ormai da diversi anni a Nassau (Bahamas). Uno degli eventi velici più attesi ed importanti del panorama internazionale; una regata ad invito che prevede la partecipazione dei migliori velisti del mondo: un vero parterre di stelle per la classe regina della vela mondiale. Per la prima volta c’è un team spagnolo (Roberto Bermúdez de Castro, che fece una campagna olimpica per la Star ad Atene nel 2004 e qui navigherà con Miguel Fernandez Vasco), c’è l’Uruguay (con l’ex campione del mondo di Snipe, Ricardo Fabini, secondo classificato ai Pan-Giochi americani, che navigherà con l’argentino Federico Calegari) e la Corea del Sud (con il campione olimpico di Laser e tre volte campione asiatico, Jeemin Ha, insieme a Mark Strube), c’è la leggenda Paul Cayard e Flavio Favini, che ha fatto sognare su Mascalzone Latino.Così Diego Negri: “Un evento sempre affascinante che vede scendere in acqua i migliori velisti del mondo, dopo l’ottimo terzo posto dello scorso anno lotteremo per salire ancora una volta sul podio”.Per il secondo anno consecutivo con Diego Negri, timoniere dello Yacht Club di Sanremo, ci sarà a prua il tedesco Frithjof Kleen.Oggi (3 dicembre) alle ore 13 locali (ore 19 in Italia) ha preso il via la prima giornata di regate che si concluderanno, dopo la selezione dei dieci equipaggi finalisti, con la finale di sabato 7 dicembre. Sarà possibile seguire la diretta degli eventi tramite www.starsailors.comElenco iscritti:Bow Skipper Crew 1 Paul Cayard USA Phil Trinter USA2 Iain Percy GBR Anders Ekström SWE3 Freddy Lööf SWE Brian Fatih USA4 Mateusz Kusznierewicz POL Bruno Prada BRA5 Tonci Stipanovic CRO Tudor Bilic CRO6 Henrique Haddad BRA Henry Boening BRA7 Taylor Canfield USA Arnis Baltins USA8 Ian Williams GBR Steve Mitchell GBR9 Jeemin Ha KOR Mark Strube USA10 Lorenzo Chiavarini GBR Kilian Weise GER11 Mark Holowesko BAH Christoph Burger SUI12 Oskari Muhonen FIN Vitalii Kushnir UKR13 Eric Doyle USA Payson Infelise USA14 Torvar Mirsky AUS Robert O’Leary IRL15 Xavier Rohart FRA Pierre-Alexis Ponsot FRA16 Ricardo Fabini URU Federico Calegari ARG17 Chuny Bermudez ESP Miguel Fernandez Vasco ESP18 Bernardo Freitas POR Samuel Gonçalves BRA19 Flavio Favini ITA Sergio Lambertenghi ITA20 Hamish Pepper NZL Pedro Trouche BRA21 Diego Negri ITA Frithjof Kleen GER22 Eivind Melleby NOR Josh Revkin USA23 George Szabo USA Edoardo Natucci ITA