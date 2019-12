È accaduto ieri pomeriggio in c.so Matuzia a Sanremo, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sanremo, durante l’esecuzione di un posto di controllo, ha fermato una vettura con a bordo due 39enni francesi incensurati. I militari hanno ispezionato l’autovettura rinvenendo nel vano portaoggetti della portiera due coltelli a serramanico con 15 cm di lama – considerati quali armi bianche – un tirapugni, un bastone telescopico e uno spray antiaggressione, posti sotto sequestro. I due non hanno fornito alcuna spiegazione valida che giustificasse la detenzione e sono stati deferiti per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.