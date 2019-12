Saranno messi in vendita da giovedì 5 dicembre presso la Biblioteca Civica ( dall’8 dicembre l’acquisto on line ) i biglietti per il Concerto di Fine Anno che si terrà domenica 29 dicembre alle ore 21 nell’Auditorium Dolci Terre di Novi di viale dei Campionissimi. L’Italia tra l’opera e il cinema è il titolo della serata, a cui prenderanno parte diversi artisti.

Protagonisti principali saranno l’ Orchestra Classica di Alessandria , diretta dal Maestro Andrea Oddone , e i cantanti Marta Mari (soprano) e Rubens Pelizzari (tenore). Il concerto, inoltre, vedrà la partecipazione del Centro Danza A.S.D , diretto da Roberta Borello , del Coro Mario Panatero di Alessandria, del Coro NovinCanto , della Corale Novese e del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure. Il costo dei biglietti è di 18 euro (14 euro ridotto) per il primo settore e di 14 euro (12 euro ridotto) per il secondo settore. Le riduzioni sui biglietti sono riservate ai singoli: giovani fino ai 25 anni e anziani oltre i 60 anni (è necessario presentare un documento d’identità); ai gruppi che acquistino, in unica soluzione, almeno 10 biglietti per il concerto; ai diversamente abili (per l’eventuale accompagnatore è previsto un biglietto omaggio) a cui, data la limitazione dei posti, si consiglia di verificarne la disponibilità ed effettuarne la prenotazione telefonando alla Biglietteria del Teatro. Auditorium Dolci Terre di Novi – viale dei Campionissimi Inizio concerto ore 21.00 – Apertura biglietteria ore 20.00 Prevendita e informazioni: Centro di Cultura “G. CAPURRO” – Biblioteca Civica via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure (AL) Tel. 0143 76246 biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it Giorni: martedì e venerdì 9.30-12.30/15.00-18.30, sabato 10.00-12.30 vendita on line www.comunenoviligure.gov.it Fb Novi Marenco Festival