Il Mercatino si svolgerà dalle 15 alle 19 nella piazza e nel giardino della Chiesa di S. Maria e S. Siro, che saranno in comunicazione attraverso la Chiesa di S. Maria; si potrà accedere sia dalla piazza che da via Mentana 12.

Hanno aderito: Unicef Punto d’Incontro di Tortona, MiniFAL Tortona, Associazione Exago le Voci dell’Autismo Onlus Paderna, Suore Sacramentine non vedenti di Tortona, Suore delle Piccole Figlie del Sacro Gesù di Sale, AIC Onlus di Sale, Coop. San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia, Centro Paolo VI Onlus di Casalnoceto, Progetto Social Wood della Coop. Kepos e Associazione Ises di Alessandria, Associazione Pandora di Tortona e Rete Solidale Youaid Onlus di Tortona (elencate in ordine di adesione).

Sabato a Sale il primo mercato natalizio della solidarietà per la chiesa di Santa Maria