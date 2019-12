Ricerca per:

Sabato 7 Dicembre 2019alle 15,30 nella chiesa Chiesa Parrocchiale in occasione della festività della Immacolata Concezione tradizionale concerto vocale e strumentale a cura degli allievi della Diano School Music . Ingresso libero.

Primi appuntamenti a Diano Marina per le Feste Natalizie