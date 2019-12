Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

 INAUGURAZIONE 33ª MOSTRA INTERNAZIONALE DEL PRESEPE Spazio Espositivo Movicentro – inaugurazione alle or e 11.30 Aperto i giorni: 8 – 14 – 15 e dal 21 dicembre al 6 gennaio sempre aperto Orario: dal lunedì al sabato 15.30 – 18.30. Domenica e festivi 15.00 – 19.00. Natale 17.00 – 20.00 Organizzazione a cura della Proloco di Acqui Terme. www.prolocoacquiterme.it

 INAUGURAZIONE VILLAGGIO DI BABBO NATALE Piazza Italia, dalle ore 10 APERTURA Case(a di Babbo Natale – dalle ore 15 alle ore 18 APERTURA Fabbrica dei Gioca(oli, Palazzo Chiabrera (Via Manzoni) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 Info: Ufficio Turismo 0144.770298