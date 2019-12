La Civica Accademia”Lorenzo Perosi”, in collaborazione con il Comune di Tortona, ha in programma diverse manifestazioni per il periodo natalizio.

Mercoledì 11 e 18 dicembre, insieme alla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, verrà allestito “Lo Schiaccianoci” presso la sede dell’Accademia in via Pernigotti , nel salone dell’ex cappella in fase di restauro grazie allo Studio d’Arte e Restauro “Gabbantichità”: il celebre classico con musiche di Tchaikovsky, è stato allestito, per la parte di danza, in collaborazione “DanzArte” di Stefano Botto. Lo spettacolo è rivolto alle scuole primarie cittadine.

Dopo la trasferta dei solisti e coro della Civica Accademia il 7 dicembre per “La Traviata” di Giuseppe Verdi all’Auditorium di Lungavilla, avranno inizio i “Concerti aperitivo” che prenderanno il via il 15 dicembre alle 17.45 presso l’Accademia con appuntamento mensile fino a maggio 2020.

Questi appuntamenti vedono la partecipazione del Consorzio dei Vini Tortonesi con i prodotti tipici del territorio.

L ’Accademia sarà protagonista anche la notte del 24 dicembre, presso la c appella dell’Ospedale di Tortona, con l’esecuzione di celebri musiche natalizie.