A causa dei lavori per la linea di telefonia mobile 4G si potrebbero verificare dei disservizi nella visione del segnale televisivo del digitale terrestre. Qualora alcune zone del comune di Acqui Terme si riscontrassero improvvisi problemi di ricezione del segnale televisivo, i cittadini possono comunicare le eventuali interferenze alla Fondazione Ugo Bordoni tramite la chiamata al numero verde 800.126.126 o la compilazione di un modulo elettronico presente sul sito web www.helpinterferenze.it.

Le interferenze agli impianti di ricezione televisiva domestica possono a volte verificarsi nelle zone in cui vengono accese le stazioni radio base che trasmettono i segnali della telefonica 4G nella banda degli 800 Mhz.

Il servizio gestito dalla Fondazione, denominato Help Interferenze, permette ai singoli cittadini o agli amministratori di condominio di inviare una segnalazione su eventuali disturbi nella ricezione della Tv digitale terrestre. In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso al servizio, sarà inviato un antennista che effettuerà gratuitamente l’intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso l’indirizzo indicato.

—