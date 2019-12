Natale è per tutti e anche per gli anziani, soprattutto per quelli i si trovano ospiti di case di riposo e strutture apposite che spesso si ritrovano a convivere con la propria solitudine.

Per cercare di alleviare il dolore di una vita sempre più vicina alla conclusione, con momenti gioiosi che possano rallegrarli, l’altro ieri alcuni giovani allievi dell’ Accademia “Lorenzo Perosi” di Tortona diretta da Daniela Agostini, si sono esibiti in concerto allestendo uno spettacolo natalizio per gli ospiti del centro “Mater Dei” in via Don Sparpaglione a Tortona cantando soprattutto brani natalizi.

E’ stato un bel momento per tutti: per gli anziani che si sono sentiti meno soli e per gli stessi allievi dell’Accademia che hanno fatto del bene facendo quello che sanno fare meglio: suonare e cantare.