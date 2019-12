Si è svolto a Tortona, sabato 30 novembre, l’incontro del tavolo di regia per l’organizzazione della Giornata Mondiale dei Giovani Orionini.

Erano presenti il Consigliere generale FDP Don Fernando Fornerod, la Consigliera generale PSMC Suor Maria Rosa Delgado, il Consigliere provinciale con delega ai giovani Don Giuseppe Volponi, e Don Alessandro Digangi.

L’incontro è servito per vedere i luoghi orionini che faranno parte del percorso formativo carismatico ai giovani che parteciperanno alla GMGO di Tortona2020. È stato quindi visitato il Paterno, sul quale si è iniziato a ragionare su come presentarlo per offrire ai giovani il miglior percorso esperienziale, e il Teatro delle Piane, dove si svolgeranno gli eventi principali, come l’inaugurazione del 30 giugno e la festa di sabato 4 luglio.

Infine, i partecipanti al tavolo di regia hanno incontrato Don Cristiano Rezzi, incaricato diocesano per la Pastorale giovanile, per fare il punto sulla veglia e la Messa finale d’invio missionario, che si svolgeranno entrambe in Piazza del Duomo, davanti alla cattedrale di Tortona.

Articolo pubblicato su gentile concessione del sito www.donorione.org