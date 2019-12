Ogni tanto e’ importante, di quando soffermarsi per un momento di riposo Dove andare? cosa fare? Mezzo Litro è un luogo sereno, nel cuore della città, fra il profumo del Tanaro ed il verde di corso Monferrato. L’angolo suggestivo fra via Milano e corso Monferrato, in un palazzo dal taglio moderno, perfettamente scantonato, contiene una delizia per un attimo di sosta dai pressanti impegni quotidinai: la degustazione Mezzo Litro. Ma cos’è questo Mezzo Litro ? Il lettore potrebbe domandare; ciò è quanto si va a verificare. La titolare conosce quali sono le cose buone, i prodotti genuini, in particolare ha una spiccata propensione per l’enologia. La sua preparazione proviene da corsi specifici, s’è formata nel settore dell’alimentazione, proprio in quella ramificazione tipica della nostra zona ben conglobata nell’ambiente naturalistico di Alessandria.

I vini disponibili in questo scampolo di città, arredato con un certo riguardo, hanno le più impensate provenienze: tutti selezionati, rispondenti ad una raffinata qualità. Un posto pulito, illuminato bene , per dirlo con le parole di un famoso scrittore, si presenta con semplicità, senza scordare quelle particolarità dell’arredo, sapientemente assemblate fra vetro, legno, metallo, pietra; così inserite, da individuare, nella responsabile, quella ricercatezza, non comune, nell’estetica, pur sottolineando una doverosa semplicità. La degustazione si accompagna con opportuni stuzzichini, approntati da mani esperte, guidate da quello stesso spirito insito nella persona preposta a scegliere le qualità della migliore produzione vitivinicola. L’insieme è da gustare in un momento di serenità, indispensabile per assaporare con gusto, in tutta tranquillità quanto di meglio l’enologia tradizionale sa offrire. Mezzo Litro , così è chiamato questo suggestivo scorcio, è comparso il 12 luglio dell’anno 2000; in appena una manciata di mesi si è distinto, ha saputo farsi apprezzare; è conosciuto per la presenza dei migliori sapori estratti dalle uve selezionate, maturate sulle soleggiate colline, non solo della Penisola, ma delle migliori terre esistenti sul globo. La responsabile è a disposizione per assolvere le esigenze di una scelta clientela, sempre servita con doveroso riguardo. Ecco, dunque, un punto di ristoro, dove abbandonare, almeno per un momento, gli impegni gravosi, per valorizzare quanto di meglio sa disporre la natura.

Franco Montaldo