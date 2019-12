Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per gli agonisti l’appuntamento successivo sarà dopo l’Epifania con il “Team Championship”, il campionato invernale a squadre, giunto alla 14esima edizione.

In pole position partirà dunque l’ingauno Fabio Curto, il quale con 29 punti ha chiuso in vetta il percorso davanti a Luca Ardissone e Domenico Mazzilli (27), Giuseppe Ippolito e Davide Gabrielli (26), Marco Bosio e Laura Acierno (25), Pietro Garibbo (24), Giovanni Strafforello (23) e Vincenzo Vinti (22).

Appuntamento alle ore 21 di lunedì 16 dicembre per il 6° Memorial Mario Damonte, gara aperta a tutti, con bonus per coloro che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nei precedenti tornei.

Dopo cinque tappe in due mesi e mezzo, al Bowling di Diano arriva il momento del gran finale del Circuito d’Autunno Unogas, tradizionale appuntamento prenatalizio.