Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In occasione delle feste Andrea Bani e tutto lo staff del bar, augurano Buone feste a tutti i clienti.

Il Gran Bar Bardoneschi, gestito da Andrea Bani, presidente della Confesercenti di Tortona, si trova in via Emilia 104, sotto i portici Frascaroli, i portici più belli della città, quelli con le immagini dei personaggi storici della zona. Il bar è uno dei più famosi e rinomati locali cittadini dove è possibile assaggiare anche diverse specialità locali.

E’ aperto dalle prime ore del mattino fino alle 20 di sera e se volete più tranquillità per scambiare due chiacchiere, all’interno si trova anche una graziosa saletta dotata di poltroncine dove è possibile passare momenti di assoluto relax.

Insomma se non sapete cosa fare o dove andare il giorno di Natale, a Santo Stefano o anche il primo gennaio sappiate che il gran Bar Bardoneschi, ad eccezione di una breve pausa per il pranzo natalizio, è aperto. Sempre!

Negozi chiusi per le feste? Niente paura: il Gran bar Bardoneschi di Tortona è aperto a Natale, Santo Stefano, 1° gennaio…..