Il 2019 è stato un anno di cambiamenti per tutti i Tortonesi.

E’ iniziato con una intensa campagna elettorale che ha impegnato moltissimi cittadini, approdando poi alle elezioni del 26 maggio, quando ho avuto l’onore e la responsabilità di venire scelto come Sindaco.

Poi, è cominciato per me e per l’Amministrazione che sono stato chiamato a guidare il percorso di questa legislatura, sicuramente impegnativo ma anche ricco di gratificazioni.

In questi primi sette mesi ci siamo sforzati di concretizzare i suggerimenti e le proposte che ci sono venute dai Tortonesi e che hanno caratterizzato dapprima il nostro programma elettorale e poi le linee di mandato di questa Amministrazione.

Molte iniziative sono state portate a termine e molto altro resta ancora da fare, ma sicuramente l’elemento più entusiasmante di questo incarico è stato incontrare e continuare ad ascoltare i miei concittadini, riscoprire quella comunità tortonese che è in massima parte sana e dotata di un potenziale grandissimo.

E’ difficile riassumere le qualità di questa nostra Tortona in poche parole: Tortona è una città di arte, cultura, tradizioni ed enogastronomia, sa esprimere eccellenze nello sport e nel lavoro e ha un ricco tessuto di persone che si danno al volontariato e al supporto della loro comunità.

E’ una città dove è possibile vivere bene, con i giusti ritmi, ma soprattutto è popolata da persone che sanno dare.

Il Natale è una importante ricorrenza religiosa e di tradizione ma anche, e prima di tutto, la festa dei doni che si scambiano con parenti e amici e che rinsaldano quel tessuto così importante di comunità.

Io credo che il dono più importante che si possa fare sia il dono di sé, del proprio tempo, del proprio affetto, del proprio sostegno morale e materiale.

Auguro quindi a tutti i Tortonesi di poter avere un sereno Natale in cui possano ricevere, ma soprattutto donare quanto più possibile di se stessi agli altri.

In fondo è questa la gratificazione più grande.

A nome mio e dell’Amministrazione comunale di Tortona rivolgo i più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri concittadini.

Federico Chiodi – Sindaco di Tortona