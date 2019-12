Nelle ultime settimane sono stati portati a termine tre interventi di messa in sicurezza del territorio che l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare ha potuto finanziare grazie ad un contributo integrale dello Stato (contributo statale 2019 per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale) di 50.000 euro, comprensivi di IVA e di oneri per la sicurezza.



A Pairola, in via Garibaldi, la condotta interrata per la raccolta e il convogliamento delle acque bianche nella rete esistente, con allaccio dei pluviali sul nuovo collettore; la posa in opera di una linea interrata per cavidotto, per predisporre la nuova illuminazione pubblica; i pozzetti di ispezione e caditoia grigliata per la raccolta delle acque bianche; i pozzetti di ispezione e di derivazione della linea elettrica di illuminazione; la finitura e la sistemazione del piano viario interessato dall’intervento e per tutta la lunghezza della via; il ripristino e il rifacimento di un tratto di pavimentazione in masselli autobloccanti.



In via Viali, lo smontaggio e la rimozione della barriera stradale di protezione per un tratto di circa 18 metri; la demolizione della testata del muto in pietra e malta, con la creazione di un cordolo interrato in cemento armato; l’installazione di una nuova barriera stradale di protezione, con corrimano; il ripristino e il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto interessato dall’intervento.



In via Chiappa, l’installazione di una barriera stradale di protezione per delimitare il sedime stradale, per circa 70 metri.



“Si tratta di un intervento molto complesso – spiega Davide Salerno, Assessore al Lavori pubblici – che era stato sviluppato dalla precedente amministrazione e che ora abbiamo portato a termine. La maggior parte delle opere sono invisibili, perché nei sottoservizi, e confermano la nostra sensibilità nel mantenere in sicurezza il territorio, tanto del litorale quanto dei borghi e delle frazioni”.