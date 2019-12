Vai dove ti porta il gusto. E – aggiungiamo – lasciati accompagnare dal consiglio giusto. È pronta, per essere sfogliata con curiosità, consultata con interesse ed utilizzata con praticità la “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia 2020”: accoglie numerose attività che parlano di “cose buone” e di territorio e che hanno quel quid capace di farle distinguere da tutte le altre. Chi sono? Lo scoprirete acquistando questa nuova pubblicazione della Diamond Editore, in vendita a 12,90 euro nelle edicole, nelle librerie e nella grande distribuzione in provincia di Alessandria, Asti, Torino, Genova, Pavia e Milano.

a guida verrà ufficialmente presentata Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la biblioteca civica di Alessandria.

Maneggevole e suddivisa in sei sezioni (ognuna caratterizzata da un colore differente, con immagini accattivanti e testi originali), questa Guida è l’evoluzione naturale della prima edizione, nata dalla necessità e dalla voglia di indicare a voi, amanti della convivialità, il posto che più fa al caso vostro a seconda dell’occasione che vorrete soddisfare. <Troverete indirizzi nuovi – spiega Enrica Giannini, editore e direttore responsabile del progetto -, altri invece consolidati ma con gli ultimi aggiornamenti, che possono spaziare dal cambio di menu alla ristrutturazione degli ambienti. Ci sarà una sezione dedicata ai ristoranti, una alle pizzerie, agriturismi e trattorie, un’altra ancora che vi porterà nei bar, pasticcerie e gelaterie dell’Alessandrino. Ci sarà una parte sulle location e una sui fuori porta. Locali storici e dal grande fascino, intimi o glamour, che profumano di tradizione o che amano essere innovativi sia a tavola che nell’arredamento. Tutti meravigliosamente differenti, ma con una prerogativa che li accomuna: la qualità>. La “Guida alla Ristorazione – Alessandria e Provincia 2020” non dà, infatti, giudizi, ma segnala il carattere e l’unicità di ogni singola attività che, con spirito di squadra, si mette in vetrina promuovendo la propria filosofia di vita e il proprio amore per un mestiere fatto di dedizione e di accoglienza verso chi sceglie di sperimentare atmosfere, piatti, emozioni. E, una volta che avrete finito di leggere (e di​provare!) tutti i luoghi dove potrete appagare le vostre esigenze culinarie, vi aspettano – come in un coinvolgente film – i contenuti speciali di Londra e di Parigi, che vi permetteranno di andare mirati ad indirizzi che valgono una visita quando, per lavoro o per turismo, sarete in queste due splendide città. Curiosi allora di sapere chi ha valorizzato, con la propria storia e cucina, queste 200 pagine della nuova Guida alla Ristorazione? Cercatela nei punti vendita o esposta sul bancone delle attività aderenti a questo rinnovato percorso di benessere enogastronomico.