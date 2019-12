Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo autostradale, in costanza di un posto di controllo presso la barriera autostradale dell’A21 di Villanova d’Asti, due equipaggi, rispettivamente della Sottosezione Polstrada di Alessandria Ovest ed uno del Distaccamento Polstrada di Tortona, fermavano e sottoponevano a controllo di polizia, un auto sospetta con a bordo due individui.

A seguito della richiesta di esibire i documenti, dopo un fugace sguardo di intesa tra i due occupanti il veicolo, il passeggero si dava a precipitosa fuga, attraversando il piazzale autostradale, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti autostradali in transito. Gli Agenti, pertanto, procedevano a raggiungerlo ed a fermarlo, prima che scavalcasse la recinzione autostradale per poi dileguarsi nelle campagne adiacenti. L’individuo in fuga, ad un primo accertamento degli operatori, risultava sprovvisto di documenti di identificazione; il conducente dell’autovettura veniva identificato per D.M. rumeno di 21 anni, domiciliato a Torino, che, a seguito di perquisizione, risultava in possesso di grimaldelli e coltelli idonei allo scasso, circostanza per la quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria. Il soggetto sprovvisto di documenti veniva sottoposto ad accertamenti dattiloscopici ed identificato per DOMAZETI Albert nato in Albania il 13/03/1996, sottoposto agli arresti domiciliari presso il comune di Villa Briano (CE), per l’espiazione di una pena di oltre due anni comminata dal Tribunale di Torino, per la commissione di reati contro il patrimonio. Alla luce di quanto ulteriormente accertato, DOMAZETI Albert veniva tratto in arresto per il reato di evasione. Il G.I.P. del Tribunale di Asti convalidava l’arresto disponendo il ripristino della misura detentiva degli arresti domiciliari.