Ecco, di seguito, l’ordine del Giorno della seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in corso Alessandria 62.

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 28 ottobre 2019.

3. Alexala S.c.a.r.l. – Riduzione del capitale sociale a seguito del recepimento dei recessi da parte dell’Assemblea.

4. Conferenza e rappresentanza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Locale AL – Presa d’atto e approvazione modifiche al Regolamento.

5. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2019.

6. Approvazione definitiva “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2019 – Aggiornamento”.

7. Società Eco Group S.r.l. – Variante semplificata al PRG vigente ai sensi della L.R. 05/12/1977, N. 56 e s.m.i. – Art. 17bis, comma 15bis, per trasformazione di area in zona agricola A3 in zona industriale I14.

8. Affidamento della gestione e della riscossione ordinaria della tassa sui rifiuti (TARI) alla Società Gestione Ambiente S.p.A. per l’anno 2020.

9. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale Bardone Gianluca: Riattivazione della Struttura di missione “Italia Sicura” contro il dissesto geo-idrologico.

Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.