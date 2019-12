Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Il Primo Natale” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona.





Il Primo Natale

Regia: Salvatore Ficarra , Valentino Picone. Sceneggiatura: Valentino Picone, Salvatore Ficarra, Nicola Guaglianone, Fabrizio Testini. Fotografia: Daniele Cipri.

Attori: Salvatore Ficarra , Valentino Picone , Massimo Popolizio. Distribuzione: Medusa Film. Produzione: Tramp Limited. Paese: Italia, 2019. Genere: Commedia



Il Primo Natale , settimo film di Ficarra e Picone , dopo il grande successo di L’ora Legale, vede protagonisti Salvo e Valentino in due vesti completamente contrapposte: ladro il primo, sacerdote il secondo, si ritroveranno catapultati indietro nel tempo di oltre duemila anni, fino all’epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la nascita di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode ( Massimo Popolizio ) è sulle loro tracce. Cambieranno le sorti del Natale o salveranno la festa più attesa