L’atmosfera natalizia ci sta già prendendo e se non lo avete ancora fatto acquistate i biglietti e fatelo in tempo perché non può esserci Natale senza Babbo Natale e non si può negare ad un bambino la gioia di vedere Babbo Natale in carne ed ossa, come non si può negare ad un adulto la gioia di ricordarsi di quando era bambino e tutto a Natale era magico.

Per questo motivo, il Comune di Tortona, quest’anno, per festeggiare Natale come non accadeva da tempo, ha deciso di portare a Tortona un musical fatto da professionisti e di altissimo livello: BUON NATALE, BABBO NATALE che si terrà Lunedì 23 dicembre, alle ore 18 al teatro Civico di Tortona e che vedete nelle immagini.

Parliamo di uno spettacolo realizzato da grandi professionisti, dal costo non indifferente anche a causa delle scenografie che verranno realizzate. Uno spettacolo per famiglie che il Comune di Tortona ha deciso di offrire a tutti i tornesi a prezzi molto contenuti: da un minimo di 5 ad un massimo di 13 euro i primi posti in platea perché natale deve essere alla portata di tutti.

Il testo è Testo di Pino Costalunga e Nicoletta Vicentini Con Pino Costalunga, Greta Magnani, Matteo Ferrari, Justine Caenazzo Musiche Laura Facci – Arrangiamenti Moreno Piccoli – Scenografie Gino Coppelli Con la collaborazione di Sara Ferrari – Costumi Antonia Munaretti Pupazzi e attrezzatura scenica Nadia Simeonova e Michela Cannoletta Trucco Flavio Cesaretti – Tecnica fonica Epa Sound di Mirko Marogna Studio di registrazione Max and Sound – Tecnico Luca Mengalli Regia Raffaele Latagliata – Assistente alla regia Gilda Li Rosi, Produzione Fondazione Aida, Alce Nero, Comune di Verona

Il testo è intrigante: e se Babbo Natale non potesse più portare i doni ai bambini come fa da sempre puntualmente ogni anno?

E se neppure la Befana fosse disponibile a sostituirlo?

Il Natale rischierebbe di diventare un giorno come tanti altri, anzi, più triste e noioso.

Nel suo primo volo di prova, Babbo Natale si è incastrato nel camino della casa di due bambini e non riesce più a venirne fuori. A dire il vero Babbo Natale non riesce più a venir fuori da tutta una serie di altri piccoli problemi. In questi ultimi tempi è molto ingrassato, mangia solo delle grosse caramelle colorate mandategli da un ammiratore sconosciuto e non ne vuole proprio sapere di mettersi a dieta. Ma la cosa peggiore è che gli è passata anche la voglia di volare con le sue renne e la sua slitta.

Per fortuna Federico e Chiara alla fine troveranno il modo di aiutare Babbo Natale a uscire dal camino, risolvendo anche una faccenda davvero complicata per lui e per tutti i bambini del mondo.

Con l’aiuto dei Folletti Ortica e Castagna, scopriranno infatti che il terribile Mago Bisesto, invidioso del fatto che la sua festa cada una sola volta ogni quattro anni, ha ordito un piano terribile per abolire per sempre la gioia del Natale cercando di mettere fuori gioco sia Babbo Natale che la Befana.

​Tra colpi di scena, canzoni e divertimento, alla fine il Natale sarà salvato e tutti potranno gridare e cantare ancora insieme e felici: “Buon Natale, Babbo Natale! ”

Il musical è sicuramente di alto livello, ora si attende la folta presenza di genitori e bambini.

I posto al teatro Civico di Tortona sono soltanto 390 e molti già occupati, per cui, se volete fa trascorre a vostro figlio qualcosa di bello indimenticabile e anche voi ritornare bambini, non perdete l’occasione.

Info e biglietteria Biglietti singoli in biglietteria: Platea: intero € 13,00 – ridotto € 7,00 Palchi : intero € 10,00 – ridotto € 5,00 Loggione: € 5,00 Orari apertura biglietteria Teatro Civico: Dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio delle repliche.