Dopo gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare desidera ringraziare le Forze dell’ordine, tutti i volontari, gli addetti delle ditte esterne e i dipendenti della Amministrazione che in questi giorni si sono resi disponibili per garantire la massima sicurezza possibile. Un ringraziamento particolare va al tecnico e agli operai del Comune, nonché agli addetti della Ecoseib, che questa mattina, con un intervento tempestivo, hanno provveduto alla pulizia del lungomare, che dopo la mareggiata era inagibile in più punti perché ricoperta di pietre, canne e legna.