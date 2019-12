Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Pinocchio” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Pinocchio



Regia: Matteo Garrone. Sceneggiatura: Matteo Garrone. Fotografia: Nicolaj Bruel. Attori: Roberto Benigni , Federico Ielapi , Marine Vacth , Gigi Proietti , Rocco Papaleo , Massimo Ceccherini , Alida Calabria , Alessio Di Domenicantonio , Maria Pia Timo , Davide Marotta , Paolo Graziosi , Gianfranco Gallo , Massimiliano Gallo , Marcello Fonte , Teco Celio , Enzo Vetrano , Nino Scardina. Produzione: Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company in associazione con Leone Film Group. Distribuzione: 01 Distribution. Paese: Italia, Francia, 2019. Genere: Fantasy, Avventura

Pinocchio , il film diretto da Matteo Garrone , con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi.