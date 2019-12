Nei giorni scorsi gli ispettori e i militari del Nucleo Carabinieri dell ’ Ispettorato del Lavoro di Asti – Alessandria hanno effettuato un controllo presso un ristorante gestito da cittadini ci nesi nell’ambito dell’attività istituzionale di contrasto al fenomeno de l lavoro irregolare e sommerso nel territorio Alessandrino. Nel corso della verifica è stato accertato l’impiego di manodopera occupata irregolarmente e, sussistendone i presupposti normativi, è stato adottato i l provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per la presenza di n. 2 lavoratori in nero , di cui uno privo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro . Sono stati altres ì riscontrati numerosi illeciti amministrativi e penali anche in mate ria di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. A carico dell’impresa è stata applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero e verranno irrogate le previste sanzioni amministrative per aver violato l’obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzion i . Si procederà, infine, al recupero dei contributi e premi assicurativi omessi a favore dei lavoratori occupati senza regolare contratto di lavoro.