Mercoledì 18 dicembre p.v. alle ore 15,00, presso la Società Operaia di Muto Soccorso di Imperia Oneglia in Via S. Lucia, la FESTA di CHIUSURA del Progetto “Ogni Stagione Porta I Suoi Frutti “finanziato dalla Regione Liguria con il Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Festa conclude un anno di intenso lavoro per la realizzazione di oltre 30 Progetti che hanno spaziato in vari campi di intervento: Cultura, Storia, Attività motorie, Aiuto all’uso delle nuove tecnologie, a cui hanno partecipato, nell’arco di tutta la Provincia, centinaia di anziani e studenti.

Nel corso della Festa si svolgerà una grande lotteria a premi costituiti (si vince sempre ) da torte e non solo, anche da oggettistica; si balla con musica dal vivo.

Non ultima la tradizionale merenda.