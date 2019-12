Le maestre delle classi terze del comprensivo B con sede in via bidone hanno fatto una sorpresa ai loro alunni invitando Donata Boggio Sola, attrice della compagnia teatrale Einstein, per festeggiare il Natale in modo “teatrale “.

L’attrice ha portato in scena “Il pianeta degli alberi di Natale “tratto dalla storia di Rodari e subito la classe si è arricchita della magia che solo la festa del Natale può regalare.

Sorpresa e auguri riusciti.