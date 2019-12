L’appuntamento è presso la Biblioteca Civica di Tortona in Via Ammiraglio Mirabello, martedì 3 dicembre 2019 dalle ore 14 dove si parlerà dell’Albergo Diffuso.

La nuova realtà dell’Albergo Diffuso può ben essere sposata da un territorio caratterizzato da piccoli borghi, quale è il nostro territorio alessandrino.

In Italia sono presenti cento realtà riconosciute dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi che hanno fatto dell’autenticità e dell’esclusività del quotidiano il punto di forza di questa forma di ricettività. Quello dell’albergo diffuso è un modello di ricezione turistica che si caratterizza per garantire servizi alberghieri agli ospiti che soggiornano nelle case di un borgo o di un centro storico, vicine tra loro. Un modello tutto italiano che sta attraversando un momento di grande sviluppo. Il convegno è organizzato da Alexala, l’azienda turistica locale della provincia di Alessandria, Comune di Tortona in collaborazione con “Territori da vivere” e l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi Relatore principale sarà il professor Giancarlo Dall’Ara, docente di marketing nel turismo, presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI) e dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM), che propone un approccio non tradizionale del marketing sviluppando temi che vanno dalla gestione delle relazioni e del ricordo, al mercato di nicchia nei quali valorizza strumenti quali il racconto, l’accoglienza e le reti.

Esperto di mercati asiatici (Cina e Giappone in particolare) è responsabile del network Chinese Friendly Italy. Saranno poi discusse due case history sull’albergo diffuso, presentate da Emanuela Pisano, AD Muntaecara (Apricale) e Chiara e Edoardo Giolo, AD Torre Soca di Lovere (BG). PROGRAMMA Ore 13.30-14: registrazione partecipanti; ore 14: saluto delle istituzioni con gli interventi di Vittoria Poggio, Assessore al Turismo della Regione Piemonte; Federico Chiodi, Sindaco di Tortona; Pierluigi Prati, presidente ATL Alexala; ore 14.30: conferenza del prof. Giancarlo Dall’Ara; ore 16.15: presentazione delle case history di albergo diffuso in Italia; ore 17-17.30: interventi dal pubblico.