È in corso la gara per l’acquisto di 29 nuove telecamere che andranno a implementare il sistema di videosorveglianza cittadino.

Il progetto prende il via dalla legge 48/2017 per la “sicurezza della città” e dal successivo bando nazionale emanato dal Ministero a cui ha partecipato il Comune di Novi lo scorso anno piazzandosi al 66° posto sulle 428 città ammesse al finanziamento. Il costo totale è di 105mila euro finanziato per il 50% dallo Stato e per il restante 50% dal Comune. Le nuove telecamere (26 fisse e 3 brandeggiabili) si sommano a quelle attualmente in funzione e si andranno a collegare alla “cabina di regia” controllata da Carabinieri e Polizia Municipale.

I punti in cui saranno installate sono i seguenti: piazzale Vittime delle Foibe (area di sosta) 1 telecamera brandeggiabile e 1 fissa; piazza Gobetti (area di sosta) 5 fisse; piazza S. Andrea corso Piave (viabilità di transito) 2 fisse; corso Piave intersezione via Ovada via Cavanna (viabilità di transito) 1 telecamera brandeggiabile; piazza Pernigotti (area di sosta) 6 fisse; piazza XX Settembre (area di sosta) 3 fisse; piazza Repubblica (viabilità di transito) 2 fisse; via Pinan Cichero – zona impianti sportivi (area di sosta) 1 brandeggiabile e 1 fissa; viale Aurelio Saffi (zona pedonale) 1 telecamera fissa.

Da novinforma http://www.comune.noviligure.al.it/upload/noviligure_ecm8/gestionedocumentale/novinforma-nov2019-web_784_30839.pdf