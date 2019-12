Quanto si guadagna a fare il giornalista e realizzare un giornale?

Come vengono raccolte le notizie?

Quali sono gli argomenti che interessano di più i tortonesi e cosa vogliono leggere le persone?

Perché certe notizie trovano più spazio di altre o hanno più risonanza?

Come viene realizzato un giornale e cosa c’è dietro la ricerca di una notizia?

E’ vero che i social influiscono molto sul modo di dare le notizie e sulla percezione che la gente ha sull’importanza di una notizia?

Angelo Bottiroli

A queste e a tante altre domande verrà data una risposta Giovedì 5 dicembre alle ore 15,15 in un dibattito pubblico dal titolo “Storie di Giornalismo locale” che si terrà nell’aula magna della sede dell’Unitre di Tortona, in via Emilia 436 dove si spiegherà, appunto, come vengono raccolte le notizie e la storie della gente.

Si tratta dell’ultima conferenza del 2019 organizzata dall’Unitre di Tortona che sarà aperta a tutti e non solo agli iscritti.

Dopo i corsi (questi sì riservati solo agli iscritti) che termineranno l’11 dicembre, l’attività riprenderà dopo la pausa natalizia nuovamente con l’ultimo dei tre incontri sul giornalismo e l’informazione locale che come giovedì 5 dicembre, avrà come relatore Angelo Bottiroli, giornalista iscritto all’Albo.

Angelo Bottiroli, tortonese, 60 anni, fa il giornalista da oltre 40 e prima di essere fondatore e attuale direttore di Oggi Cronaca, è stato per oltre 20 anni giornalista per il Gruppo Espresso. Prima ancora per diversi settimanali locali come Il piccolo, Il popolo e Panorama di Tortona, oltre ad essere stato conduttore radiofonico e Dj.

Vista l’imminenza delle feste natalizie, Angelo, per l’occasione, regalerà a tutti i presenti due racconti del suo ultimo “Storie”.