Un interessante incontro questa mattina con il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo del Comune di Genova, Laura Gaggero. Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore, Mattia Roggero, hanno approfondito gli aspetti di un accordo di collaborazione con la Città di Genova sui temi dello scalo ferroviario, del marketing territoriale e rilancio turistico e, non ultimo, sul tema dello smaltimento dei rifiuti. L’incontro operativo, avvenuto a seguito della firma di un protocollo d’intesa fra le due Città per condividere progetti comuni, è uno step importante per porre le basi di una fattiva collaborazione fra Amministrazioni con l’intento di sviluppare iniziative congiunte di marketing territoriale, sviluppo economico e turistico di area vasta. Nel corso del nuovo anno saranno resi noti tutti i dettagli nell’ambito di una presentazione a palazzo Rosso con i vertici del Comune di Genova.