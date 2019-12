Mercoledì in QUESTO ARTICOLO abbiamo parlato della Dianese Giulia Quaranta Provenzano che ambisce a diventare protagonista dei servizi di moda della rivista “Donna Modrna”, oggi l’abbiamo intervista e le abbiamo rivolto alcune domande.

Giulia, ti sei una stimata poetessa e fotografa d’arte nonché critica di arti visive. Come mai ha deciso di mettersi in gioco quale modella?

Sono convinta che da ogni esperienza vi sia qualcosa da imparare. Ed è così che a marzo di quest’anno ho affrontato un corso attoriale. Da tali lezioni ne è emersa sempre più marcatamente una mia predisposizione da caratterista, quindi perché non provare ad essere una valida interprete anche in un servizio di moda?! Formarsi e testare i propri limiti e i propri punti di forza è importante in qualsiasi settore della vita, figurarsi come ciò sia vitale in campo artistico…

Non credi che nel decidere di partecipare, per esempio, al casting di Donna Moderna abbia influito anche una certa dose di vanità?

Certamente essere apprezzati fa piacere, ma la ragione principale per cui ho deciso di prender parte al casting delle donne vere non è per frivolo compiacimento di me stessa, di qualità personali vere o presunte. Io desidero riuscire a divenire protagonista delle copertine e dei servizi di moda di Donna Moderna in quanto ciò mi permetterebbe di avere una maggiore visibilità, che ad oggi è quel che più serve per venir presi in considerazione e portare conseguentemente avanti le proprie idee, i propri progetti comunicativi a favore del sé e della società. Sono poi certa che collaborare con professionisti d’alto livello mi fornirebbe stimoli nuovi, inediti e questo è imprescindibile per un artista qualsiasi sia il campo in cui opera”.

Pensi di riuscire a vincere pure questa sfida?

A parte il fatto che sono entrata in gara partendo da mese ormai inoltrato, non posso prevedere quante persone decideranno di votarmi, di sostenermi e darmi fiducia fornendomi la possibilità di realizzare un bell’obiettivo per il raggiungimento a sua volta di un’aumentata notorietà. Rimango tuttavia un’inguaribile e testarda speranzosa, dunque non posso che cogliere l’occasione di invitare ad esprimere tutti voi che leggerete il vostro sostegno per me. Votate, per favore e diffondete la notizia tra conoscenti, amici, colleghi, parenti. Grazie a tutti.