Nell’occasione, il Prefetto procederà , altresì, alla consegna della Medaglia di Bronzo al Merito Civile al Sig. Maurizio REVELLI , conferita con Decreto del Presidente della Repubblica “ Chiaro esempio di elette virtù civiche e di generoso altruismo….per aver tratto in salvo due bambini da un incendio, divampato all’interno di una recinzione, in Frazione di Clavi nel marzo del 2012”.