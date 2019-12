Alla fine l’ha spuntata la più giovane! Nicole Vio, era infatti l’unica sedicenne ammessa tra le 24 concorrenti a Miss Inverno 2019 in virtù della sua vittoria ottenuta al concorso estivo collegato, “Miss Roberta” che, offriva in premio, tra l’altro, la partecipazione al Contest invernale anche se in età non da regolamento (ricordiamo che a Miss Inverno sono ammesse partecipanti dai 17 anni in su).

Nicole, studentessa di Albenga (SV) ha superato l’agguerrita concorrenza delle altre 23 bellissime aspiranti Miss domenica sera all’interno di un Auditorium della Camera di Commercio di Imperia ancora una volta gremito ottenendo la maggioranza dei voti espressi dalla giuria tecnica al termine di una serata ricca di bellezza e spettacolo.

La nuova Miss Inverno ama viaggiare, recitare e tenersi in forma frequentando spesso le palestre della sua città, ma sarà possibile scoprire molto di più su di lei venerdì 13 dicembre quando Nicole sarà ospite in diretta su Radio 104 nel programma OnAir, condotto dallo stesso Luca Valentini e Penelope Please a partire dalle ore 12,15.

Dodici sulle 24 totali, le altre concorrenti che hanno raggiunto l’obiettivo di una fascia:

Carlotta Baccini (Vasia, Imperia), a cui è andata quella di Miss Vox Populi Pasta Fresca Morena, Arianna Vio (Andora), Miss Sorriso Studio dentistico Marazzi, che ha conquistato anche la fascia di Miss Inverno Speciale decisa dal Main Sponsor di questa edizione, Mantellassi Immobiliare, Ilenia Galliani (Sanremo), eletta Miss Inverno Target, Giada Salvi (Bergamo), Miss Eleganza Nelson’s Café, Arianna Caputo (Alassio), Miss Casual Frantoio Secondo, Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello è stata assegnata a Laima Ovcinnikova (Albenga), mentre Martina Lanzalaco (Albenga), ha ottenuto quella di Miss Portamento Polis Tende, Miriam Bison (Cisano sul Neva), è stata letta Miss Fascino MDF Gomme, Ilenia Starita (Alassio), Miss Immagine Blow Vape Grow Shop, Jessica Garrido (Alassio), Miss Sport de Masi Movimento Terra, Maria Chiara Gallo (Albenga), ha ottenuto la fascia di Miss Romantica FIDAS, e Gloria Cusin (Genova) quella di Miss Rosa d’inverno the Ranch.

Applauditissimi anche gli ospiti presenti nel corso della serata organizzata e prodotta da LuNa Comunicazione|Eventi e condotta dal patron di Miss Inverno, Luca Valentini, e, per la seconda volta, dalla bravissima Selene Coccato, dalla giovane e straordinaria cantautrice russa Valentina Sloboda, al cantautore ligure in forte ascesa Simone Alessio, in arte Garibaldi, fino alla chiusura da brividi offerta dalla straordinaria Arpista piemontese Andrea Giulia Pietrobon.

Per il quarto anno consecutivo, i vestiti indossati dalle concorrenti durante la sfilata elegante sono stati forniti dal negozio Target di Albenga, dove nei giorni precedenti il concorso si sono svolte anche le prove d’abito con tutte le ragazze ed appartengono alla collezione elegante Target 2019 curata da Mimma e Timothy.

Acconciature e trucco affidate a Coiffeur et Beauté di Michele Aimale di Imperia, con l’importante collaborazione dei professionisti di Vanità Hair, Silvana e Andrea, gestione sfilate, Hingria Vazio, fiori Isa e Paola Garden di San Bartolomeo al Mare, gli occhiali indossati dalle concorrenti durante la sfilata Casual sono di Fagnola Ottica di Diano Marina ed un ringraziamento particolare va, in questo caso, a Francesca, presente nel backstage per conto del prestigioso negozio di ottica. Service audio/luci, Paolo Bianco, effetti Miki Events, assistenti di palco e gestione Vox Populi Arianna e Sheila Papa, Organizzazione e trasferimenti Ivan Bazzani, sicurezza Davide Papa.

L’associazione ospite anche quest’anno di Miss Inverno è stata la FIDAS provinciale di Imperia con il suo presidente Claudio Petrucci che ha consegnato la fascia di Miss Romantica FIDAS a Maria Chiara Gallo di Albenga, mentre sono stati oltre 30 i partner che hanno sposato il progetto offrendo la loro collaborazione alla realizzazione del Contest tra cui:

Tutto Capsule (Imperia), My Home immobiliare (Albenga), Ishué abbigliamento (Imperia), NaturHouse (Imperia), Tina Tre abbigliamento e calzature (Imperia), Il Consorzio di Porto Maurizio, GV Sport (San Bartolomeo al Mare), Profumeria Joan (Alassio), Hakuna Matata (Loano), Residence Le Terrazze (Alassio), Fagnola Ottica (Diano Marina).

Numerosissimi i media, con il settimanale La Riviera, partner ufficiale per il secondo anno consecutivo, e le testate presenti durante la serata provenienti da varie parti d’Italia, e i fotografi accreditati che hanno immortalato l’evento, Veronica Caprarella, Giacomo Erre, Manfredo Scacciotti, Mauro Frassinetti, Gianni Lari, PieroFoto, Marco Gafarelli, Elisabetta Musante, Marco Maiolino e Paolo Campi. Le riprese video sono state affidate alla Casa di produzione cinematografica GattoNudo Identity Film di Roma con i Videomaker Mauro Vallanti e Silvia Candida che sin dai giorni precedenti l’evento hanno girato quanto necessario per la realizzazione del Film di Miss Inverno 2019 che nel corso delle prossime settimane sarà possibile apprezzare anche sulla pagina ufficiale del concorso in rete. Video di backstage e serata di Alessandro Sposato (Xonic Media). Miss Inverno 2019 è stata ripresa e trasmessa per la prima volta in diretta Facebook sul gruppo Vivimperia.

Anche quest’anno inoltre agli ospiti presenti è stata consegnata la “Rosa di Miss Inverno”, opera scultorea realizzata dall’artista tabiese Nahida LuNa in esclusiva ed in edizione limitatissima solo per il contest.

La quarta edizione di Miss Inverno ha coinvolto 3 regioni, Piemonte, Lombardia e Liguria, 6 provincie (Imperia, Savona, Genova, Cuneo, Milano e Bergamo) e ben 15 comuni da cui sono giunte tutte le splendide protagoniste di quest’anno, mentre per la prima volta erano presenti come madrine anche tutte le Miss Inverno elette finora, Alessia Ravotti (Miss Inverno 2016), Jessica Richero (Miss Inverno 2017) e Ilaria Salerno (Miss Inverno 2018).

L’organizzazione di Miss Inverno, per voce del patron, Luca Valentini, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti nel progetto, artisti e tecnici che in molti casi hanno accettato di contribuire alla realizzazione del contest o parteciparvi a titolo gratuito offrendo a Miss Inverno il loro tempo e la qualità del loro lavoro e della loro arte, alla Confcommercio provinciale e di Imperia, co-organizzatrice dell’evento di cui presenti in sala vi erano i massimi rappresentanti, il presidente provinciale Enrico Lupi e il presidente di Confcommercio Città di Imperia Marco Gorlero, alla FIDAS provinciale di Imperia, a Nahida e Ivan, allo staff del Barblú caffé Vergnano di Imperia dove si è svolto l’aperitivo di benvenuto nel pomeriggio di domenica, al MoMart Guest House di Andora, il settimanale La Riviera, la Casa Editrice Atene con Daniela e Angelo Giudici, e a tutti gli sponsor commerciali, i media che hanno parlato del concorso, la giuria, Grazia Pitorri, Giordano Mantellassi, Marco Fiore, Marco Gorlero e Samuele Valzano, il Secolo XIX, la Camera di Commercio di Imperia per la disponibilità con un ringraziamento speciale a Michele Cardinale che ha curato le riprese video all’interno della sala, il pubblico presente e tutte le splendide 24 protagoniste di questa indimenticabile edizione alle quali va il principale plauso per il successo ottenuto.

Nicole Vio 16 anni, Albenga

Gloria Cusin 19 anni, Rapallo

Alessandra gallo 23 anni, Bordighera

Giada Salvi 18 anni, Bergamo

Ilenia Starita 20 anni, Alassio

Arianna Vio 18 anni, Andora

Arianna Caputo 18 anni, Alassio

Jessica Garrido 27 anni, Alassio

Miriam Bison 18 anni Cisano sul Neva

Martina Scatolini 27 anni, Genova

Ilenia Galliani 20 anni, Sanremo

Michela Fasuolo 17 anni, Pompeiana

Marzia Lovesio 31 anni, Andora

Giada Iriti 18 anni, Rapallo

Cecilia Pionzo 20 anni, Alba

Maria Chiara Gallo 17 anni, Albenga

Carlotta Baccini 20 anni, Vasia (IM)

Martina Lanzalaco 24 anni, Albenga

Arianna Cremascoli 18 anni, Milano

Roberta Siragusa 17 anni, Sanremo

Susanna Catellani 21 anni, S.Biagio della Cima

Chiara Redolfi Tezzat 18 anni, Ventimiglia

Laima Ovcinnikova 26 anni, Albenga

Serena Capacchione 18 anni, Andora