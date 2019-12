L’appuntamento è per Giovedì in Alessandria per la presentazione delle attività sostenute dal Bando SociAl 2019. Tra queste c’è anche “Babele- laboratorio teatrale Multilingue” realizzato con le scuole di Tortona dalla Coltelleria Einstein di Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

E’ l’ultimo appuntamento dei Giovedì Culturali dell’Associazione Cultura e Sviluppo, prima della pausa natalizia, e sarà dedicato a tematiche sociali. In particolare, i protagonisti dell’incontro di giovedì 12 dicembre dalle 19 alle 22,30 saranno alcuni dei progetti sostenuti da Fondazione SociAL.

“Attraverso alcune brevi interviste – dicono gli organizzatori – parleremo di inclusione e percorsi formativi, innovazione e housing sociale, di integrazione e teatro, di peer education e di risposta al bisogno. Saranno nostri ospiti referenti e beneficiari di diverse iniziative: il progetto di social housing e condivisione “Con-Vivendo: social housing e condivisione”realizzato da Coompany&; il percorso formativo avviato “No more a/out” da A.I.A.S Alessandria; il laboratorio teatrale “Babele: laboratorio teatrale multilingue” a cura di Coltelleria Einstein; il percorso di avviamento al lavoro “@My Job” attivato da APS Cambalache; lo “Spazio quotidiano di condivisione, cura e creazione per adolescenti” realizzato da A.V.O.I. e l’ “Ambulatorio medico nessuno escluso” costituito dall’Associazione Opere di giustizia e carità ed attualmente mantenuto attivo dall’omonima associazione.”