Ci sono cose che poi passano, un pò come il Natale, però quando arrivano portano sempre qualcosa di nuovo, una ventata di fantasia, qualcosa di ripetitivo ma che magari ogni anno ha qualcosa di diverso, di nuovo. Così accade a Villalvernia ogni anno per le feste legate al Natale. Specialmente negli anni più recenti c’è l’usanza di fare più di un presepe, ed ognuno è diverso dall’altro.

Facciamo una sosta in Piazza Gritta, nel centro storico, ci sono i giardini, proprio lì anche quest’anno c’è un bel presepe, essenziale, ma bello.

Poi un ingresso in chiesa, ci sono due presepi. Uno tradizionale, così come tutti gli anni, accanto all’altare della Madonna. Un presepe tradizionale.

Ma in mezzo alla chiesa, quasi in fondo, ce n’è un altro, si vede bene entrando. E’ fatto su un vecchio carro agricolo, le figure sono fatte completamente a mano con lavorazione artigianale. Costruito da un gruppo di volontari. Merita di essere visto. Le offerte, come recita il cartello, vanno per il restauro del campanile.

Usciti dalla chiesa, il giro prosegue passando in fronte al Palazzo Municipale dove è bello l’albero posto a fianco dell’ingresso.

Infine, il breve giro si conclude in fondo a Via Roma, svoltando verso Tortona, ad un centinaio di metri, di fronte ad un locale pubblico, vi è un altro presepe “essenziale”, ma davvero bello. Buona visita!