Compie 35 anni l’Inverno Musicale di Bordighera: un anniversario importante per la prestigiosa rassegna che nel tempo ha saputo diventare uno dei fiori all’occhiello del calendario di eventi organizzati dal Comune della cittadina delle palme.

Il 1° gennaio , alle ore 17.30, l’inaugurazione: l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal Maestro Massimo Dal Prà , si esibirà nell’ormai classico e attesissimo concerto di Capodanno . “Gioia in musica” il titolo del repertorio, che presenterà musiche di Strauss, Rossini, Waldteufel per un pomeriggio festivo da ricordare.

Domenica 16 febbraio , alle ore 16.30, il Quartetto Respighi presenterà un concerto per due pianoforti a otto mani. Una formazione particolare, che vedrà Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria impegnati con gli spartiti di Dvořák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana e Tschaikowsky.

Domenica 8 marzo , nuovamente alle ore 16.30, uno spettacolo di grande fascino, in cui la musica si fonderà con la danza, la video arte e il linguaggio teatrale. Sarà la violinista Saule Kilaite ad accompagnare il pubblico in questa esperienza unica e coinvolgente, che spazierà tra i brani più celebri di un repertorio classico, etnico, popolare e leggero.

Domenica 22 marzo , alle ore 15.30, un appuntamento straordinario: l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi sarà rappresentata in forma completa , con costumi e scene, per la regia di Cristina De Pascale e Massimo Simeoli. Sarà l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal Maestro Dal Prà, ad eseguire i tre atti per accompagnare le voci, tra le altre, di Massimo Simeoli (Rigoletto), Carlo Putelli (il Duca di Mantova) e Claudia Sasso (Gilda).

“L’Inverno Musicale 2020 propone 4 spettacoli prestigiosi che, ne sono certo, sapranno incontrare i gusti di un pubblico esigente come quello di Bordighera” . commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Il programma coniuga tradizione, con un appuntamento ormai consolidato come il Concerto di Capodanno, e novità, con lo spettacolo di Saule Kilaite, violinista solista di origini lituane. Ci sarà una esibizione – il concerto con due pianoforti a otto mani – che non fa frequentemente parte delle rassegne. Spicca infine la messa in scena del Rigoletto in forma completa: la musica, i costumi, le scene faranno rivivere al Palazzo del Parco una delle pagine più note della grande opera italiana. Proposte diverse, accomunate dall’altissima qualità che abbiamo voluto offrire ai Residenti e a tut gli Ospiti. Desidero ringraziare tut gli artisti, per la musica meravigliosa che ci regaleranno, ed in particolare l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Dal Prà: grazie per portare con voi il nome della Città ogni volta che esprimete il vostro talento”. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nel giorno e nel luogo del concerto, a partire dalle ore 14.00. Faranno eccezione gli spettacoli de “Rigoletto” e di Saule Kilaite, per i quali sarà disponibile la prevendita presso l’Ufficio IAT (a Bordighera, in via Vittorio Emanuele; numero​telefonico 0184262882). Per il solo concerto di Saule Kilaite, l’acquisto sarà possibile anche sul sito www.ideainpiu.it . Prezzi: – concerto del 1° gennaio : posto unico € 5,00 – concerti del 16 febbraio e dell’8 marzo : intero € 12,00, ridotto € 10,00 – opera Rigoletto del 22 marzo: intero € 20,00, ridotto € 15,00 La tariffa ridotta viene applicata dagli 11 ai 18 anni e oltre i 65 anni d’età. Gratuito per i minori di 10 anni. L’Inverno Musicale è organizzato dal Comune di Bordighera, con la direzione artistica di Dario Grassano e Luca Moreno.