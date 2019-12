Approvato entro fine anno il Bilancio del Cisa, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale dei comuni del Tortonese.

L’approvazione è avvenuta alla Sala Romita del Comune di Tortona (nella foto).

Come noto il Cisa gestisce due case di riposo per anziani e si occupa di assistenza, oltre che ad anziani, a disabili, minori e persone sole.

Gli anziani assorbono il 53% delle risorse, i disabili il 22%, i minori il 20 e il restate 5% è per le persone sole.

Il Cisa spenderà circa 5 milioni di euro per aiuti alle persone in difficoltà: un terzo del Bilancio è dato dai fondi che i Comuni versano al Cisa, cioé 25 euro per abitante all’anno, mentre i restanti due terzi derivano da Stato, regione e rette.