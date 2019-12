Ricerca per:

Le visite si potranno effettuare sino al 6 gennaio nei seguenti orari: 10-12 e 15-18. Da un paio di giorni fa bella mostra di sè anche il presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell’artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale.

E’ stato inaugurato ieri, a Diano Marina, il tradizionale presepe artistico allestito presso l’Oratorio della SS. Annunziata , sito sulla via Aurelia, di fronte all’ingresso del porticciolo turistico, dalla omonima Confraternita.