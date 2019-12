Il mondo delle startup si evolve anche a Tortona e incontra un ambito di vitale importanza per il territorio: il turismo.

Tutto ciò avviene grazie alla seconda “call for ideas” promossa dal DerthonaLab, lo spazio di coworking ospitato all’ interno di Distretto Derthona “il campus di innovazione e creatività” e con il supporto tecnico di Impact Hub Trentino, che con il contest “Idee per un nuovo turismo sui colli tortonesi” intende promuovere le capacità e l’entusiasmo imprenditoriale presente sul territorio, facendo emergere idee d’impresa che possano essere tirate fuori dal cassetto e lanciate sul mercato grazie anche al supporto dei partner di Distretto Derthona.

Idee per un nuovo turismo sui colli tortonesi, ha l’obbiettivo di promuovere nuove idee imprenditoriali in grado di creare occupazione e nuove proposte turistiche sul territorio tortonese, fornire un’opportunità alle persone di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti, supportare idee in campo turistico che siano sostenibili e da sviluppare sul territorio.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per rispondere alla call e presentare il proprio progetto, per partecipare al occorre compilare il form www.derthonalab.com/call, descrivi il progetto, come si intende realizzarlo e cosa manca per farlo, quale è il mercato a cui si rivolgi e quale la ricaduta sul territorio. Possono partecipare sia singoli che i gruppi provenienti da tutto il territorio, i tre progetti vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti entro il mese di gennaio 2020 e dal mese di febbraio avranno la possibilità di usare gratuitamente per 6 mesi lo spazio di coworking di Derthonalab e potranno usufruire di un percorso di accompagnamento della durata di tre mesi per la messa a punto e realizzazione del progetto grazie a esperti e tutor.

In caso dubbi o chiarimenti è possibile telefonare al numero 3663314465 o inviare un’email a: info@derthonalab.com