Anche quest’anno si svolgerà ad Alessandria il pranzo di Natale, che Comunità di Sant’Egidio e Caritas diocesana stanno preparando per chi è più in difficoltà. L’appuntamento è per domenica 22 Dicembre 2019 alle ore 12.30, presso la Casa di Quartiere della Comunità San Benedetto al Porto, in via Verona, 116.

Quella del Pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio è divenuta ormai una bella tradizione che si ripete ogni anno, da più di trentacinque anni, in tante città italiane e del mondo. Natale è la festa per i nostri amici poveri, per quelli che non hanno una tavola a cui sedersi e a cui noi vogliamo fare posto, anzi migliaia di posti: in Europa, Africa, Asia, America del nord e del sud.

Come le famiglie si riuniscono attorno alla tavola, facciamo festa con chi vive le difficoltà della vita, ma anche con i tanti che quel giorno desiderano e scelgono di unirsi ad un popolo variegato. Ci saranno i nostri amici di tutto l’anno, gli anziani, gli immigrati, coloro che incontriamo nelle mense, nei dormitori e nei centri di ascolto, le famiglie con i bambini che frequentano la scuola della Pace e quelle che vivono negli alloggi dell’housing sociale. In tanti perché il calore di una famiglia è un sentimento che riempie il cuore e la vita di tutti. Questo è anche un messaggio di solidarietà rivolto alle nostre città, perché siano sempre più luoghi umani e vivibili, accoglienti verso tutti, specialmente per chi ha più bisogno.

Alla fine del pranzo ogni ospite riceverà un dono. Per questo si può aiutare acquistando un regalo (soprattutto da uomo) o qualcosa di utile per gli anziani e per le persone che vivono per strada. Alcuni esempi: zaini, borse, borselli, beauty, prodotti per l’igiene personale profumi, dopobarba, felpe, cappelli impermeabili, guanti e sciarpe, pashmine e k-way.

Ad Alessandria il punto di raccolta è in Piazza Santo Stefano, 8, nei seguenti giorni: martedì 17 dicembre, dalle ore 16 alle 18; mercoledì 18 dicembre, dalle ore 18.30 alle 20.30.

Per informazioni, per aiutare a confezionare i regali, per dare la disponibilità a preparare e a servire al pranzo si possono contattare Cristina 3391216301 e Ilaria 3472499313.