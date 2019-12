A Pozzolo, in questi giorni, è previsto un ricco calendario di manifestazioni realizzato dal comune, e che prende il nome di “Luci di Natale” . Un pubblico assai numeroso ha assistito venerdì 20 dicembre al concerto della banda musicale “Romualdo Marenco” dal titolo “Magicamente Natale 2019”. Il programma del concerto è stato molto vario: prevede musiche tipiche di Natale, canzoni classiche fra cui “New York, New York”, brani per banda. La Banda musicale, inoltre, seguendo una tradizione che ha luogo da oltre trent’anni, sta distribuendo, porta a porta, a tutti i pozzolesi, il calendario per il 2020 da lei realizzato.

Un calendario innovativo dove, sfogliandolo, si troverà un qualche cosa di spiritoso e di accattivante. Quest’anno ha come argomento centrale il dialetto pozzolese, con tanto di rebus e, come tutti i precedenti, si può conservare anche quando i dodici mesi dell’anno saranno trascorsi. Le persone anziane saranno proiettate, con questo calendario, nel passato dove nelle famiglie, nelle piazze e nelle vie si parlava esclusivamente il dialetto.

L’artefice di questo calendario è il mattatore del gruppo facebook “Non lasciamo morire il dialetto pozzolese”, Aldo Leardi (nella foto a fianco). Il ricavato dalle offerte per il calendario servirà per l’acquisto delle divise per i componenti la banda, la manutenzione degli strumenti, i compensi agli insegnanti che si fanno carico della docenza del solfeggio e degli strumenti. Il calendario delle manifestazioni prevede, come da tradizione ormai consolidata, con la visita dei membri dell’associazione “Pozzolo d’argento” e della “Corale pozzolese” nella giornata di sabato, oggi, alla casa di Riposo “San Giuseppe” al fine di formulare gli auguri natalizi ai suoi ospiti.

Alle 21, presso il teatro “Perosi”, il laboratorio teatrale della comunità cristiana di Pozzolo si esibirà in un testo intitolato “Natale in prima pagina”. La trama: fervono i preparativi per organizzare la nascita di Gesù. Come ogni anno in una stalla a Betlemme, con il bue e l’asinello, con la cometa e la neve…invece ci sono molti inconvenienti e nulla procede per il verso giusto. Lo spettacolo prevede canzoni e balletti coinvolgenti ed allegri, per festeggiare il Natale con il sorriso e l’armonia.

I bambini che reciteranno sono più di venti, dai sette anni in su, tutti entusiasti ed ansiosi di andare in scena. Domenica 22 dicembre, organizzato dal Forum giovani di Pozzolo, si terrà la classica manifestazione “Disturbi di Natale” in via Vittorio Veneto. Inizio ore20.30 con distribuzione di panettone, cioccolata calda e caldarroste, la serata proseguirà alle 21.30 con lo svolgimento della tombolata. La manifestazione vedrà l’accompagnamento musicale del gruppo “Omega”. Il 23 dicembre, con inizio alle ore 21, nella chiesa di San Nicolò, si terrà l’esibizione della Corale pozzolese, diretta dalla professoressa Manuela Romanelli, e della Corale San Govanni di Sale, diretta dal Maestro Daniela Menditto.

La collaborazione fra le due Corali ha permesso la realizzazione di diverse produzioni. Il programma del concerto di lunedì 23 dicembre prevede l’esecuzione di brani che spaziano in un vario repertorio che include canzoni di Mendelsshon, Brahms, Perosi.​Il 24 dicembre auguri natalizi con distribuzione di cioccolata calda e vin brulè: alle ore 23 presso la chiesa di San Marcello a Bettole di Pozzolo organizzata dalla Pro Loco della frazione ed alle ore 24 in piazza Italia a cua della Pro Loco di Pozzolo.

Maurizio Priano