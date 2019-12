Ricerca per:

E’ stata una bella occasione per stare insieme, uniti dal messaggio di pace e fraternità trasmesso dai canti del coro e dalla ricorrenza del Natale.

La chiesa ha risuonato dei tipici canti di fede della tradizione gospel e natalizi. Il numeroso pubblico ha partecipato con attenzione e attivamente al concerto trascinati dalle note del coro e dalla simpatia dell’esperto Direttore Claudio Podararu. La scenografia per l’occasione, con l’utilizzo di luci di colore variabile che illuminavano il transetto con gli storici affreschi, ha dato alla serata un tocco in più di magica emozione.

E’ stata una bella serata quella che si è svolta alla Collegiata di Santa Maria Assunta a Pontecurone: l’Amministrazione Comunale, grazie alla disponibilità di Don Ugo che ha concesso in uso la chiesa e alla collaborazione di alcune associazioni, ha rivolto alla popolazione i consueti auguri di Natale quest’anno affidati alle belle melodie del coro gospel By Faith.

Grande successo per il concerto Gospel a Pontecurone