Il concerto è organizzato dalle Parrocchie Brignano Frascata, San Sebastiano, Montacuto, Giarolo, Costa Serra e rientra nel programma di Val Curone in Musica.

Venerdì l’ingresso nella Parrocchia di Brignano Frascata sarà gratuito come per tutte le altre iniziative musicali.

E’ anche questo lo scopo degli eventi musicali che caratterizzano il periodo pre natalizio sul territorio. Dopo il concerto che si è svolto domenica al Santuario della Madonna della Guardia, l’appuntamento di venerdì ci prepara al concerto di Natale, organizzato dal Comune e dalla Diocesi di Tortona in collaborazione con il Perosi Festival, che porterà in Cattedrale l’Ensemble Vocale Ambrosiano e i Musici Cantori di Milano

Al termine, la Parrocchia offrirà un piccolo rinfresco per brindare insieme e scambiarsi gli auguri di un felice Natale.

L’arpa e l’organo passeranno attraverso le melodie di Bach, Haendel e tanti altri per unire le suggestioni della musica classica con la magica atmosfera del Natale.

Il concerto “In chordis et organo” propone un programma molto interessante in cui spicca il nome del compositore tortonese Lorenzo Perosi, a fianco di alcuni dei musicisti più significativi della storia della musica.

Venerdì 20 dicembre alle 21 Stefano Pellini e Davide Burani , che ritorna per la seconda volta in occasione degli eventi culturali della Valle, si esibiranno nella Parrocchia di Brignano Frascata.

Bella iniziativa della parrocchia di Brignano Frascata che per entrare nello spirito natalizio propone un bel concerto gratuito con due musicisti di alto livello per incontrarsi ed emozionarsi attraverso la musica

