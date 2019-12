Raccolta solidale per i bambini di Tortona meno fortunati Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre gli Ex Allievi del Dante (opera di Don Orione) saranno ancora presenti in Piazzetta San Michele di Via Emilia con un loro gazebo per la raccolta di fondi da devolvere, in collaborazione con le Parrocchie, ai bambini di quelle famiglie meno fortunate “agevolando” così l’ingresso di Babbo Natale nelle loro case già toccate da altri e più importanti problemi a cui i loro genitori devono far fronte nel quotidiano.

Per rendere più “dolce” il Natale anche a coloro che benevolmente aderiranno all’iniziativa, saranno messe in esposizione e date con offerta numerose TORTE “FATTE NELLE CASE” delle famiglie dei nostri Ex Allievi ed amici.

L’invito è rivolto in modo particolare a tutti i nostri numerosissimi Ex Allievi, ma anche a tutti i genitori, nonni, semplici cittadini più fortunati che potranno così contribuire a rendere felici nel giorno di Natale, con un bel sorriso, molti altri bambini di Tortona. Se lo meritano.