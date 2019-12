Ricerca per:

A partire dalle 7 di venerdì 20 dicembre saranno aperti i COM e si procederà al monitoraggio costante del territorio comunale.

Per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre , il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha diramato un un’ allerta arancione per rischio idrogeologico che interesserà anche il nostro territorio. Il peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore potrebbe provocare limitate esondazioni di corsi d’acqua del reticolo minore e fenomeni di versante.

Allerta piogge per venerdì: Alessandria apre la Protezione Civile e monitora i fiumi